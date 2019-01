Delmenhorst Das neue Jahr hält in Delmenhorst eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen bereit. Eine erste Übersicht gibt es hier. Auf der Webseite www.delmenhorst.de werden die Termine laufend aktualisiert.



• Januar

Mittwoch, 16. Januar: Zum 400. Todestag von Graf Anton II. präsentieren der Heimatverein Delmenhorst und die Stadtkirche 2019 szenisch-musikalische Vorträge über den gräflichen Hof in Delmenhorst. Die erste Veranstaltung zum Studentenleben der Grafensöhne Anton Heinrich und Christian findet am 16. Januar ab 19 Uhr in der Stadtkirche statt. ◘

• Februar

Sonntag, 24. Februar: Spaß für die ganze Familie: Das Bochumer Theater Liberi gastiert mit seinem Musical „Pinocchio“ im Theater „Kleines Haus“. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Mittwoch, 2. Februar: Delmenhorster Kabarettfreunde können sich auf die neuesten Kapriolen von HG Butzko freuen. Der Kabarettist tritt ab 20 Uhr im Familienzentrum Villa auf.

• März

Mittwoch, 6. März: Am Weltfrauentag hält die Kabarettistin Inka Meyer ab 19 Uhr in der Markthalle mit ihrem Programm „Der Teufel trägt Parka“ ein Plädoyer gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte Weiblichkeit.

• Mai

Freitag, 17. Mai: Die vielfach preisgekrönte Berliner Vokal-Band ONAIR zeigt ihr neues Programm „Vocal Legends“ ab 20 Uhr im Theater „Kleines Haus“.

Donnerstag, 30. Mai: Am Vatertag findet zwischen 11 und 17 Uhr wieder der Frühtanz der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) in und um die Markthalle statt.

• Juni

Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. Juni: Rund um das Rathaus präsentiert sich Mitte Juni zum vierten Mal das ◘Delmenhorster Stadtfest. Drei verschiedene Mottobühne laden zum Feiern und Tanzen ein.

• Juli

Samstag, 6., bis Sonntag, 7. Juli: Graf Gerd und sein Gefolge laden an diesem Wochenende wieder zum Stadtgetümmel mit Mittelaltermarkt auf die Burginsel und auf die Hotelwiese ein.

• August

Donnerstag, 8., bis Samstag, 10. August: Genuss für Gaumen und Ohren: Beim etablierten Delmenhorster Weinfest in der Markthalle und umzu können sich die Besucher über drei Tage Wein, Live-Musik und Geselligkeit freuen.

• September

Freitag, 20. September: Stand-up-Comedy in Hülle und Fülle: Die „◘Comedy-Wallküre“ Daphne de Luxe präsentiert ab 20 Uhr ihr Show­konzept aus Kabarett, Comedy und haut­nahem Kontakt zum Publikum in der Divarena. Sie mischt dabei amüsante Unterhaltung mit Selbst­ironie, Tiefgang, Authentizität und berührendem Gesang.

• Oktober

Sonntag, 13. Oktober: Beim Kartoffelfest erwarten die Besucher neben kulinarischen Köstlichkeiten rund um die Knolle auch Kunsthandwerk, landwirtschaftliche Produkte, Holzspielzeug, Herbstfloristik und viele Aktionen.

Freitag, 25. Oktober: „Laterne, Laterne – Sonne, Mond und Sterne“, heißt es, wenn die Volksbank eG Delmenhorst-Schierbrok und die dwfg zum großen Laternenumzug mit Rahmenprogramm ab 17.30 Uhr einladen.

• Dezember

Samstag, 7., bis Sonntag, 8. Dezember: Beim Delmenhorster Lichterfest können Besucherinnen und Besucher am zweiten Adventswochenende jeweils ab 11 Uhr im Rathaus und in der Markthalle in vorweihnachtlicher Atmosphäre stöbern oder Geschenke und Dekoartikel einkaufen.