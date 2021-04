Veranstaltungswirtschaft: Neuer Verein setzt sich für die gesamte Branche ein

Delmenhorst Thorsten Meyer hat einen Veranstaltungstechnikbetrieb. „Vor einem Jahr habe ich dort im Grunde die Türen abgeschlossen“, erzählt er. Sieben Mitarbeiter hatte er da noch beschäftigt. Davon sind nun noch zwei übrig geblieben, die sich zu 100 Prozent in Kurzarbeit befinden. Die anderen Mitarbeiter haben den Betrieb in der Zwischenzeit verlassen – zum Teil, um sich in andere Branchen umzuorientieren.

Viele stehen vor dem Aus

So wie Meyer geht es zurzeit sehr vielen Menschen, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Durch die Corona-Pandemie und den dazugehörigen Lockdown sind die meisten beschäftigungslos. Viele Selbstständige stehen mit ihren Betrieben vor dem Aus. Angestellte haben Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Meyer hat das vergangene Jahr genutzt, um für die Belange der Branche zu kämpfen. „Im Grunde habe ich das letzte Jahr nichts anderes gemacht – ehrenamtlich.“

Meyer ist der erste Vorsitzende der Initiative der Veranstaltungswirtschaft – zumindest übergangsweise. Denn der Verein befindet sich noch in der Gründung. „Bei der ersten offiziellen Vollversammlung wird natürlich auch ein Vorstand gewählt“, sagt er. Theoretisch hat der Verein, der bundesweit agiert, aber seinen Sitz in Delmenhorst hat, zwischen 200 und 300 Mitglieder. „Aber es haben noch nicht alle Aktiven ihren Mitgliedsantrag ausgefüllt“, so Meyer.

Die Arbeit bündeln

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Der Verein namens Initiative der Veranstaltungswirtschaft will eine Art Dach für all deren Gruppierungen darstellen und ihre Arbeit bündeln. „Die Veranstaltungswirtschaft muss man sich wie einen Kraken vorstellen. Sie ist in jedem Wirtschaftszweig zu finden. Das macht sie für die Politik so schwer greifbar“, erklärt Meyer. Eines haben die verschiedenen Akteure aber alle gemeinsam: Die Pandemie hat offenbart, dass Hilfen schwer umzusetzen sind, weil die Branche durch ihre Heterogenität sich auch in unterschiedlichen Rechtsformen bewegt. Bislang fehlte zudem eine Interessenvertretung, die die Belange der gesamten Branche abdeckt.

Deshalb setzt der Verein vor allem auf Austausch unter den einzelnen Gruppierungen. „Im Grunde helfen Betroffene anderen Betroffenen, durch die Krise zu kommen“, so Meyer. Am drängendsten seien zurzeit Themen wie nachhaltige Öffnung, Schaffung von Räumen und Neustarthilfen. „Es geht erst einmal darum, wieder in Arbeit zu kommen“, so Meyer.