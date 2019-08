Delmenhorst Da staunten die Besucher nicht schlecht, als sich das Auto plötzlich drehte und die Insassen kopfüber in den Gurten hingen. Beim sechsten Sommerfest des Vereins Brücke Delmenhorst konnten Freiwillige am Überschlagssimulator ausprobieren, wie man sich aus einem auf dem Dach liegenden Auto befreit. „Das ist gar nicht so einfach. Der Gurt ist gespannt und man kann ihn nicht lockern“, erklärte Polizeihauptkommissar Rolf Quickert. Die Delmenhorster Polizeiinspektion hatte das Sommerfest am Sonntag gemeinsam mit dem Verein Brücke, der im Alltag junge Straftäter betreut, auf die Beine gestellt.

„Wir freuen uns, dass wieder so viele Menschen den Weg zu uns gefunden haben. Besonders auf den Fahrradsonderverkauf sind viele gespannt. Und die Fahrradcodierung wird sehr gut angenommen“, berichtete der stellvertretende Vereinsvorsitzende Woldemar Schilberg. Neben der Polizeiinspektion haben sich auch das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr mit ihren Autos präsentiert. „Sie hoffen, viele Nachwuchskräfte zu gewinnen“, sagte Schilberg.

Im Laufe des Sommerfestes konnten sich die Besucher auch in den Räumlichkeiten des Vereins umsehen. Zwei Führungen, unter anderem durch die Holzwerkstatt, wurden angeboten. Die Kinder freuten sich über Wasserspiele der Feuerwehr. „Genau das richtige bei dem heißen Wetter“, meinte der stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Live-Musik rundete den Tag der offenen Tür ab, darüber hinaus zeigte eine Tanzgruppe der Tanzschule Wessels ihr Können.