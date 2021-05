Verein restauriert Aalaufstieg

Delmenhorst /BJÖ Damit Aale in der Delme weiterhin auf und ab schwimmen können, hat der Fischereiverein Delmenhorst die Aufstiegsanlage an der Hasberger Mühle restauriert. Vor vier Jahren hatte der Verein an der damals sanierten Stauanlage gemeinsam mit dem Landesfischereiverband Weser-Ems und dem Ochtumverband eine Holzkonstruktion gebaut, mit der die Fische eine Wasserspiegeldifferenz von etwa 2,5 Metern überwinden können. Im Inneren zeigten sich nun Verwitterungsspuren.

Mitglieder des Fischereivereins erneuerten in den vergangenen Tagen deshalb die Weiden- und Erlenholzbündel. Finanzielle Unterstützung leistete der Ochtumverband. Insbesondere sogenannte Glas- und Steigaale, also junge Fische, nutzen die Aufstiegsanlage und können so die gesamte Delme besiedeln.