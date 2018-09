Delmenhorst Zur fünften Delmenhorster Stadtmeisterschaft haben sich am Sonntag 31 Kinder auf ihr Fahrrad geschwungen. Bei dem Wettbewerb an der Wilhelm-Niermann-Schule in Delmenhorst mussten sie einen Fahrradparcours bewältigen und stellten so ihr Können unter Beweis. Organisiert hat die Veranstaltung der ADAC-Ortsclub Delmenhorst. Viele Eltern unterstützen den Verein bei der Umsetzung. Mitmachen konnten Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 15 Jahren.

Es handelte sich um denselben Parcours, den die Verkehrswacht Delmenhorst und der ADAC-Ortsclub Delmenhorst jedes Jahr bei den Grundschulen in Delmenhorst und Umgebung durchführen, erläuterte Elfriede Meyer vom ADAC Delmenhorst. Die Stadtmeisterschaft sei ein zusätzliches Angebot, bei dem sich die Sieger für einen weiteren Wettbewerb qualifizieren können.

Die erste Aufgabe bestand darin, mit dem Fahrrad über ein Brett zu fahren und das Gleichgewicht zu halten. Dann mussten die Kinder um einen Pfosten herum fahren, dabei eine Kette lösen und sie wieder anhängen. „Die Kette darf dabei nicht den Boden berühren“, erklärte Peer (8). Das sei aber leicht. „Schwierig wird das S-Fahren“, sagte er und deutete auf zwei Reihen Bauklötze, die in S-Form aufgestellt waren – hier galt es, hindurchzufahren. An weiteren Stationen wurde das Abbiegen geübt sowie das Slalomfahren durch Leitkegel.

Nachdem jedes Kind die Strecke drei Mal üben durfte, stand schließlich die entscheidende Runde an, in der bewertet wurde. „Es ist auffällig ruhig“, stellte Elfriede Meyer fest. „Die Kinder sind sehr konzentriert.“

In verschiedenen Alterskategorien konnten die Kinder auf den ersten drei Plätzen Pokale gewinnen. Alle Teilnehmer erhielten eine Medaille. Die zwei jeweils besten Teilnehmer qualifizierten sich darüber hinaus für das Endturnier des ADAC Weser Ems, welches am 21. Oktober in Rodenkirchen stattfindet.