Delmenhorst Das kostenlose Kurzzeit-Parken mit einer Sanduhr wird es in Delmenhorst nicht geben. Das jedenfalls empfahlen am Mittwochabend die Mitglieder des Bauausschuss im Rathaus – nicht jedoch ohne vorherige Diskussionen.

Rückblick: Eigentlich hatten die beiden Parteien FDP und CDU gemeinsam den Antrag gestellt, das kostenlose 20-minütige Parken mit einer Sanduhr als Nachfolge der sogenannten Brötchentaste einzuführen. Diese war Anfang 2018 ausgesetzt worden, um die Übernahme des Delmenhorster Krankenhauses mitzufinanzieren. Doch noch während der Ausschussvorsitzende Heinrich-Karl Albers (CDU) die Tagesordnung mit den Ausschussmitgliedern durchsprach, vermeldete die CDU, dass sie den Antrag gern zurückziehen und gänzlich von der Tagesordnung setzen würde.

„So funktioniert das nicht“, meinte daraufhin Murat Kalmis (FDP). Da er der Hauptantragsteller war, blieb das Schriftstück zur Besprechung auf der Tagesordnung. Das Verhalten der CDU nannte Kalmis eine „schwache Vorstellung“, hielt aber an dem Antrag fest. „Das ist ein Vorschlag, den man gern diskutieren kann. Es wäre eine gute Alternative zur Brötchentaste.“ Ganz anders sah es Andreas Neugebauer (Piratenpartei): „Das Thema müsste endlich mal durch sein. Demnächst haben wir heliumgefüllte Luftballons, die dann nach 20 Minuten aufsteigen, oder was?“ Auch Hartmut Rosch (Die Linke) nannte den Antrag „seltsam“. In seinen Augen hätte man dann die Brötchentaste gar nicht aussetzen lassen müssen. Stefan Kappe (AfD) befand: „Die Stadt macht sich doch vollkommen unglaubwürdig, wenn so ein kostenloses Kurzzeitparken wieder eingeführt wird.“ Antje Beilemann warf einen Vorschlag in den Raum: „Wie wäre es denn dann mit einer einfachen Parkscheibe?“

Bei der folgenden Abstimmung wurde der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.