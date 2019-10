Delmenhorst Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Delmenhorst setzt sich für eine Verbesserung der Radverkehrssituation im Stadtgebiet und zur Anbindung der geplanten Route zwischen Bremen und Oldenburg ein. Der Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr behandelt in seiner Sitzung am Dienstag, 22. Oktober, gleich vier Anträge des ADFC.

• Nordwollestraße

Bereits in Planung befindet sich der Antrag zur Nordwollestraße. Dieser sieht die Umwidmung in eine Fahrradstraße vor. „Insbesondere der Verkehr mit E-Bikes und Pedelecs erfordert eine Verbesserung der Infrastruktur für den Fahrradverkehr“, fordert der ADFC eine „baldige Einrichtung“. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass noch Untersuchungen nötig seien. So soll das heutige Kfz-Aufkommen reduziert und ein Teil der Verkehrsmengen auf das umliegende Hauptverkehrsstraßennetz verlagert werden.

• Weberstraße

Auch ein Antrag zur Errichtung eines Fahrradstreifens auf der Weberstraße vom Bahnhof zur Kreuzung Stedinger Straße wurde gestellt. „Der Radweg im südlichen Seitenraum der Weberstraße ist zwischen dem Nordeingang des Bahnhofs und der Stedinger Straße deutlich zu schmal“, bestätigt die Verwaltung. Vorgeschlagen werde deshalb eine Neuaufteilung des Straßenraums, von dem Fahrradfahrer profitieren sollen. Beachtet werden soll dabei eine Studie zur verkehrlichen Neuorganisation des Bahnhofsquartiers.

• Jute-Gleise

Im weiteren Streckenverlauf fordert der ADFC vom Fußgängerüberweg am Bahnhof Nordseite in Richtung der Mühlenstraße eine eigene Trasse auf dem alten Jute-Gleis zur Mühlenstraße am Bahndamm entlang. „Für Fahrradfahrer ist es zur Zeit extrem schwierig und gefährlich, die Weberstraße ab Bruno Kleine zu befahren, da ein Fahrradweg in beiden Richtungen fehlt“, so die Mitglieder des Fahrrad-Clubs. Ob der Vorschlag so umgesetzt werden kann, bleibt aber abzuwarten. Laut Verwaltung befindet sich ein Großteil der Jute-Trasse im Eigentum Privater sowie der DB Netz AG.

• Altes Altes DLW -Gleis

Ebenfalls unklar ist, wie es mit dem Antrag zur Radwegtrasse von der Kreuzung Mühlenstraße/Linoleumstraße zur Landwehrstraße auf dem DLW-Gleis weitergeht. Grund ist, dass die potenzielle Radschnellverbindung nun in Richtung des Kernortes Ganderkesee führen soll. Hier schlägt die Verwaltung stattdessen eine Verbindung westlich der Mühlenstraße in Richtung Südwesten vor.