Verkehr: Versackung mitten auf der Kreuzung wird beseitigt

Delmenhorst Die Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee/Grüne Straße muss von Dienstag, 2. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 12. Juni, gesperrt werden. In dieser Zeit soll in dem Bereich eine Versackung beseitigt werden, wie die Stadt Delmenhorst mitteilt. Eine großräumige Absperrung sei notwendig, da sich die Schadstelle in der Mitte der Kreuzung befinde.

Während der Sperrung wird es nicht möglich sein, in beiden Richtungen von der Grünen Straße über die Friedrich-Ebert-Allee zu fahren. Lediglich die Fahrspuren auf der Friedrich-Ebert-Allee stehen zur Verfügung. Zudem können die Verkehrsteilnehmer, die von der Grünen Straße kommen, nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Allee abbiegen.

Der Verkehr wird stadtein- und stadtauswärts über die anliegenden Wendepunkte im Bereich der Fischstraße sowie Cramerstraße/Hasporter Damm umgeleitet.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen. Sie können den Bereich stets passieren, heißt es von der Stadt.

Aufgrund der Sperrung der Kreuzung werden die Buslinien 203, 213 und 204 in der Zeit umgeleitet, teilt Delbus mit:

• Auf der Linie 203 entfallen dadurch in Richtung Fridtjof-Nansen-Straße die Haltestellen Lange Straße, Rosengarten und Bremer Feld.

• Auf der Linie 213 entfallen in Richtung Fridtjof-Nansen-Straße die Haltestellen Post, Markt, Parkstraße, Arthur-Fitger-Straße, Rosengarten und Bremer Feld; in Richtung ZOB entfallen die Haltestellen Arthur-Fitger-Straße, Parkstraße, Markt und Post.

• In Richtung ZOB entfallen auf der Linie 204 folgende Haltestellen: Arthur-Fitger-Straße, Parkstraße, Markt und Post.