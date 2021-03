Verkehr wird umgeleitet: B 75 von Delmenhorst nach Bremen am Dienstag gesperrt

Delmenhorst Die Hauptfahrspur der B 75 zwischen Delmenhorst und Bremen wird am Dienstag, 23. März, aufgrund der Ausbesserung von Schadstellen in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Der Verkehr wird über die Überholfahrspur an der Baustelle vorbeigeführt, teilt die Straßenmeisterei Delmenhorst mit. Witterungsbedingte Verzögerungen der Sperrung seien möglich. Die Straßenmeisterei bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.