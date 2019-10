Delmenhorst Bei einem Autofahrer wurde am Dienstag, 8. Oktober, ein Alkoholwert von 3,14 Promille festgestellt. Sein Pkw wurde gegen 11.10 Uhr auf der Annenheider Straße angehalten. Er fuhr stadtauswärts in Richtung Brendelweg, so die Polizei.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige Fahrer aus Delmenhorst deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 3,14 Promille. Daraufhin musste der Delmenhorster die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten. Der Führerschein des Mannes konnte nicht einbehalten werden, da ihm dieser bereits entzogen worden war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.