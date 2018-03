Delmenhorst Im Gebiet der Stadt Delmenhorst wurden im vergangenen Jahr 2017 1499 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen, 23 Unfälle mehr als im Vorjahr 2016. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2017 hervor, die die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch jetzt vorgelegt hat.

Die Zunahme ist nach Einschätzung der Polizei einerseits auf steigende Kraftfahrzeug-Zulassungszahlen zurückzuführen, andererseits auf Rückstausituationen auf A 28 und B 75, verursacht durch Störfälle in der Großbaustelle Stuhr. So wurden auf der A 28 und auf der B 75 Richtung Bremen in 2017 von der Autobahnpolizei 147 Verkehrsunfälle im Delmenhorster Stadtgebiet aufgenommen (2016: 128). Darunter wurden 22 (12) Unfälle mit neun (0) Schwerverletzten und 20 (13) Leichtverletzten registriert.

Gegenläufig ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden, sie ist gesunken und betrug in 2017 nur 280 gegenüber 306 im Vorjahr 2016. Verkehrsunfälle mit Todesfolge gab es im vergangenen Jahr im Stadtgebiet überhaupt keine(2016: 1), aber 40 Schwerverletzte (2016: 49). Die Zahl der bei einem Unfall schwer verletzten Kinder ist erfreulicherweise von acht im Vorjahr 2016 auf nur noch ein Kind in 2017 gesunken. Mit acht schwer verletzten Senioren ging auch deren Anzahl im Vergleich zum Vorjahr (15) trotz der insgesamt gestiegenen Unfallzahlen deutlich zurück. Die Anzahl der schwer verletzten jungen Fahrer blieb mit sieben Personen auf dem Niveau von 2016.

Einen deutlichen Anstieg von 158 in 2016 auf 182 in 2017 verzeichnete die Polizei bei den Unfällen, an denen Fahrrad- bzw. E-Bike-Fahrer beteiligt waren. Dabei wurden 18 Rad- bzw. E-Bike-Fahrer schwer verletzt gegenüber 14 im Vorjahr.