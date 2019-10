Delmenhorst Zum neunten Mal hat die Verkehrswacht Delmenhorst in dieser Woche das Programm „Fit im Auto“ für Menschen ab 65 Jahren in Delmenhorst angeboten. Diese Gelegenheit hat der Lions-Club Delmenhorst genutzt, um der Verkehrswacht einen symbolischen Scheck in Höhe von 4000 Euro zu überreichen. Damit soll das Projekt „Fit im Auto“ finanziell unterstützt werden. Das Geld kam im Mai während des Verkehrssicherheitstages und Tags der offenen Tür der Polizeiinspektion in Delmenhorst zusammen. Etwa 15 Mitglieder des Lions-Clubs versorgten die Gäste dort an einem Stand mit Getränken, berichtete Kai Brüning, Präsident des Lion Clubs Delmenhorst.

Projekt gibt es seit 2017

„Fit im Auto“ gibt es in Delmenhorst seit dem Jahr 2017, landesweit seit 2016. Allein in diesem Jahr fand es nun zum dritten Mal statt. Das Fahrtraining bietet Senioren ab 65 Jahren die Möglichkeit zu testen, wie sicher sie sich im Verkehr bewegen. Bei bislang neun Veranstaltungen haben bereits rund 110 ältere Menschen ihr Können hinter dem Steuer getestet. „Bei dem Projekt geht es darum, die Mobilität zu erhalten, im Alter weiterhin einkaufen und Freunde besuchen zu können“, sagte Jörn Stilke, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. „In diesem Fahrtraining bekommen sie eine realistische Einschätzung zu ihren Fähigkeiten beim Autofahren und können diese somit gut reflektieren.“

Immer zwölf Teilnehmer können bei einem Fahrtraining dabei sein. Nach einer theoretischen Einführung geht es an die Praxis – angefangen bei der richtigen Sitzposition im Auto. Schließlich wird das Bremsen, Einparken und Slalomfahren geübt. Fachleute informieren außerdem über technische Neuerungen in Autos und über Änderungen der Straßenverkehrsordnung. Hinzu kommt eine Fahrt mit einem Fahrschullehrer.

„Das Training wird gut angenommen“, sagte Hendrik Abramowski, Geschäftsführer der Verkehrswacht Delmenhorst. Das Geld würde unter anderem für die Trainer und Fahrschullehrer eingesetzt. „Die Teilnehmer müssen zwar etwas bezahlen, aber das ist nicht kostendeckend“, so Abramowski. Darüber hinaus plane die Verkehrswacht eine weitere ähnliche Aktion: im kommenden Jahr soll das Programm „Fit auf dem Pedelec“ aufgestellt werden.

Nächstes Fahrtraining

Das nächste und auch letzte Fahrtraining für dieses Jahr im Rahmen von „Fit im Auto“ findet am Donnerstag, 24. Oktober, statt. Es sind noch Plätze frei. Interessierte Senioren ab 65 Jahren können sich bei Walter Irmler bis spätestens zum 22. Oktober unter Telefon 04221/ 841 69 oder per E-Mail an walter.irmler@web.de anmelden.