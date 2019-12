Delmenhorst Beim Tierschutzhof Delmenhorst werden an diesem Wochenende die letzten Vierbeiner für dieses Jahr vermittelt. Denn vom 14. Dezember bis zum 4. Januar wird die Tiervermittlung gestoppt. Der Grund: „Wir möchten nicht, dass Tiere verschenkt werden“, sagt Lena Hollmann, Schichtleitung und vertretende Hofleitung.

Gerade kurz vor den Festtagen erreichen den Tierschutzverein Delmenhorst und Umgebung vermehrt Anfragen von Menschen, die eine Katze oder ein Kaninchen zu Weihnachten verschenken wollen. Zuletzt meldete sich laut Hollmann ein Mann, der seiner Frau einen Hund schenken wollte. „Wir versuchen ihnen zu vermitteln, dass die Tiere keine Gegenstände sind.“ Die Gefahr liegt darin, dass die Anschaffungen der Vierbeiner oft unüberlegt sind. Wenn die Babykatze groß ist, die erste Tierarztrechnung kommt oder das Kind am Meerschweinchen das Interesse verliert, sind die Tiere nicht mehr gewollt. So sei die Gefahr hoch, dass Hund, Katze und Co. schon bald wieder abgegeben werden.

Weihnachtstrubel

Darüber hinaus können Interessenten beim Tierschutzhof nicht einfach ein Tier mitnehmen. Eine Vermittlung dauert meist ein bis zwei Wochen. Wer eine Katze haben möchte, muss sich das Tier vor Ort aussuchen. Dann schaut sich ein Mitarbeiter vom Tierschutzhof die Gegebenheiten in dem potenziellen neuen Heim an. „Wir können ganz gut abschätzen, ob das Zuhause passt“, sagt Hollmann. So werde zum Beispiel verhindert, dass eine Katze, die Freigang braucht, in ein Haus an einer starkbefahrenen Landstraße vermittelt wird. Zum Schluss steht noch eine Untersuchung beim Tierarzt bevor und es muss eine Schutzgebühr von 130 Euro für kastrierte Katzen und Kater geleistet werden.

Zudem würde eine Vermittlung im Weihnachtstrubel den Tieren meist nicht guttun. Diese kommen in der neuen Umgebung zum Teil direkt in den Ausnahmezustand der Weihnachtsfeiertage inklusive Familienbesuch. Kurze Zeit später steht dann Silvester vor der Tür, was vielen Tieren zu schaffen macht. „Wenn ein Interessent dafür Verständnis hat, würde er auch bis zum 4. Januar warten“, sagt Hollmann.

Für 50 Katzen ein Heim

Derzeit leben 50 Katzen, zwei Hunde, 20 Meerschweinchen und zwei Kaninchen auf dem Tierschutzhof. Damit ist die Delmenhorster Einrichtung ausgelastet, was bedeutet, dass zurzeit keine Tiere mehr aufgenommen werden können, erklärt Hollmann. Nur in Notfällen wird eine Ausnahme gemacht. Hauptsächlich gibt der Tierschutzhof Aufnahmetiere ein Zuhause .

Die Gründe für die Abgabe der Vierbeiner sind ganz verschieden. Viele müssen sich aufgrund eines Umzugs von ihren Tieren trennen, andere Menschen sind zu alt, um sich um einen Hund zu kümmern. Auch Trennungen vom Partner oder eine plötzlich auftretende Allergie werden als Gründe genannt. Darüber hinaus finden auch Fundtiere auf dem Tierschutzhof eine Bleibe auf Zwischenzeit.