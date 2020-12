Verstöße gegen Corona-Verordnung

Delmenhorst In Delmenhorst widersetzten sich am Dienstag, 22. Dezember, zwei Personengruppen den Regelungen der Corona-Verordnung und den Anweisungen der Polizeibeamten.

In einem Fall versammelten sich drei Männer aus Delmenhorst im Alter von 19 bis 21 Jahren aus drei verschiedenen Haushalten auf dem Graftgelände. Als die Personen von den Beamten auf die Corona-Verordnung hingewiesen wurden, beleidigte einer von ihnen die Beamten. Das Treffen wurde mit einer Ermahnung von den Polizisten aufgelöst. Scheinbar völlig uneinsichtig, trafen die Beamten sie kurze Zeit später aber wieder gemeinsam in einem Pkw an. Gegen sie wurden Bußgeldverfahren sowie gegen einen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine ähnliche Situation trug sich ebenfalls auf dem Parkplatz des Graftgeländes zu. Hier versammelten sich fünf Männer aus Delmenhorst, ebenfalls im Alter von 19 bis 21 Jahren und aus verschiedenen Haushalten. Nachdem die Beamten die Zusammenkunft auflösten und Bußgeldverfahren einleiteten, trafen sie die Personen wenig später auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Lethestraße erneut an. Wieder wurde die Zusammenkunft aufgelöst und Bußgeldverfahren eingeleitet.