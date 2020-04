Versuch In Probegebiet In Delmenhorst: Umstellung auf Gelbe Tonnen geht in nächste Phase

Delmenhorst Der Probelauf zur Umstellung von Gelben Säcken auf Gelbe Tonnen geht in die nächste Phase, teilt die Stadt mit. Seit Jahresbeginn sind in einem 14 Straßen umfassenden Gebiet im Stadtteil Brendel Gelbe Tonnen im Einsatz. Auch Gelbe Säcke wurden dort bisher noch mit eingesammelt. Dies entfällt wie vorgesehen seit der letzten Abfuhr am 18. April. Im Einklang mit den vertraglichen Vereinbarungen werden im Probebezirk ab jetzt nur noch die Gelben Tonnen entleert.

Laut einem ersten Zwischenfazit des Fachdienstes Umwelt wurden im Probegebiet insgesamt rund 750 Gelbe Tonnen zur Verfügung gestellt. Gut 40 Haushalte lehnten die Übernahme einer Gelben Tonne ab.

Die Gelbe Tonne wurde nach Einschätzung sowohl der Stadtverwaltung als auch der mit der Behälter-Stellung und -Entleerung beauftragten Firma RMG Rohstoffmanagement von den meisten Haushalten im Probegebiet gut und vorbehaltlos angenommen. Die Umstellung hat aus Sicht der Beteiligten reibungslos geklappt. In sehr geringem Ausmaß wurden im Probegebiet noch zusätzlich Gelbe Säcke genutzt.

Die Haushalte, die sich nicht am Probelauf beteiligen, können ihre Gelben Säcke aber weiterhin zur Abfall-Annahmestelle an der Steller Straße bringen. Dort werden sie kostenlos angenommen.

Die Verwaltung plant für die zweite Jahreshälfte eine erneute Umfrage bei allen Haushalten im Probebezirk, um ein Meinungsbild zur Gelben Tonne zu erhalten. Nach der Auswertung werden dann die politischen Gremien der Stadt entscheiden, ob die Gelben Tonnen zum 1. Januar 2022 in der ganzen Stadt eingeführt werden sollen.