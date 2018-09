Delmenhorst Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Donnerstagnachmittag einer 87-Jährigen aus Delmenhorst die Handtasche zu entreißen. Laut Polizeiangaben war die Frau gemeinsam mit ihrer Tochter auf der Herderstraße in Richtung der Delme-Werkstätten unterwegs gewesen. Gegen 15.30 Uhr näherte sich auf einem kleinen Fußweg, einer Verlängerung der Herderstraße, von hinten der unbekannte Täter. Er griff den Riemen der Handtasche und zerrte daran. Dadurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich leicht am Knie.

Der Täter flüchtete ohne die Tasche in unbekannte Richtung. Laut Mitteilung der Polizei hat der Mann eine normale Statur, dunkle Haare und trug komplett schwarze Kleidung.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder im Bereich der Welsestraße, Richtstraße und Herderstraße eine entsprechende Person gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.