Versuchter Raub In Delmenhorst: Mann überfällt Taxifahrer wegen Drogenschulden

Delmenhorst Ein 21-jähriger Fahrgast hat am Dienstag gegen 20 Uhr versucht, einen Delmenhorster Taxifahrer in der Breslauer Straße auszurauben. Als der Mann ins Taxi einstieg, bedrohte er laut Polizei den 73-jährigen Taxifahrer mit einer Schusswaffe und verlangte Geld. Der Taxifahrer konnte seine Geldbörse in Sicherheit bringen. Daraufhin verließ der 21-Jährige das Taxi und gab einen Schuss mit Reizgasmunition in Richtung des Fahrers ab. Er erlitt eine Augenreizung, konnte seine Schicht aber nach einer ambulanten Behandlung fortsetzen.

Zunächst flüchtete der Täter, stellte sich aber am Mittwochvormittag der Polizei. Als Tatmotiv führte der Delmenhorster seine Drogenschulden an. Auch die Tatwaffe wurde sichergestellt. Da sich der 21-Jährige in einer emotionalen Ausnahmesituation befand und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in einer Spezialklinik untergebracht.