Verwaltung hebt Stallpflicht auf

Oldenburg

Sieg sichert Baskets Platz drei Oldenburg bittet Ulm zum erneuten Playoff-Tanz

Die EWE Baskets Oldenburg haben das Nachholspiel der Hauptrunde gegen die BG Göttingen souverän gewonnen und damit das Heimrecht in den Playoffs gesichert. In der kommenden Woche stehen die ersten Spiele gegen Ulm an.