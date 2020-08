Verwaltung: Corona bremst Bauarbeiten an Gymnasien

Delmenhorst Noch vor kurzem war die Delmenhorster Stadtverwaltung guten Mutes, dass die Klassenraum-Mobilbauten am Max-Planck-Gymnasium und der Umbau der Schule an der Königsberger Straße für das Willms-Gymnasium rechtzeitig zum Ende der Sommerferien fertiggestellt werden können. Nun melden gleich mehrere ausführende Handwerker und Lieferanten Behinderungen durch die Corona-Pandemie an, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Demnach könnten die Mobilbauten am Max-Planck-Gymnasium coronabedingt nicht zu Ende August fertiggestellt werden. Ab 31. August sollen diese nun geliefert werden und der weitere Innenausbau beginnen.

Glücklicherweise habe die Schulleitung für den Fall einer Verzögerung bereits einen „Plan B“ für die Beschulung des zusätzlichen Oberstufenjahrgangs nach der Umstellung auf G9 erarbeitet, heißt es. Man könne für einen sehr begrenzten Zeitraum alle Schüler in den bestehenden Räumlichkeiten unterbringen und ihnen ein gutes Lernumfeld bieten, so Schulleiterin Katrin Wutschke. Voraussetzung sei jedoch, dass die Räume und Flure nutzbar seien.

Ebenso weitsichtig und verantwortungsvoll habe die Schulleitung des Willms-Gymnasiums gehandelt, die Vorkehrungen für die zusätzlich aufzunehmenden Schüler in anderen Klassenräumen getroffen habe, heißt es weiter.

Ulrich Droste, Schulleiter der BBS II, habe es ermöglicht, bis zu den Herbstferien Klassenräume am Wiekhorner Heuweg zu nutzen, freut sich Stefan Nolting vom Willms-Gymnasium über das kollegiale Verhalten seines Schulleitungs-Kollegen. Zudem wolle die IGS-Schulleitung Räume in der alten Pestalozzischule dem „Willms“ überlassen.

Andreas Tensfeldt, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement der Stadt, sagt, er habe Verständnis für den Unmut der beiden Schulleitungen. Er gehe aber fest davon aus, dass zum Ende der Herbstferien alle neuen Räume für die Gymnasien fertig seien und nicht nochmals Corona-Rückschläge erfolgten.