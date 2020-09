Verwaltung: Wechsel bei Personal

Delmenhorst Demnächst schreibt die Stadtverwaltung Delmenhorst neue Stellen aus: Es werden zwei Fachbereichsleitungen in der Stadtverwaltung sowie ein Leiter des Baubetriebes gesucht. Dies hat der Verwaltungsausschuss des Rates in seiner jüngsten Sitzung entschieden.

Der Fachbereichsleiter für Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr, Fritz Brünjes, wird Ende des Jahres in Pension gehen. Ebenfalls will Fachbereichsleiter Arnold Eckardt zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand gehen. Für den Baubetrieb der Stadt Delmenhorst wird zum 1. Juni 2021 eine neue Betriebsleitung gesucht. Harald Didjurgeit hat dann die Regelaltersgrenze erreicht.

Außerdem hat der Verwaltungsausschuss den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 389 „Oldenburger Straße“ für einen Bereich beidseitig der Oldenburger Straße zwischen Franz-Schubert-Straße und Jahnstraße gefasst. Die Stadtverwaltung wird nun das entsprechende Bauleitplanverfahren durchführen.