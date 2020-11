Verwaltungsausschuss: Ralf Hots-Thomas wird Chef der DWFG

Delmenhorst Sina Dittelbach, die seit Sommer vorübergehend die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) innehatte, übernimmt zum Jahreswechsel die Stelle der Fachbereichsleitung Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit. Diese Entscheidung traf der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, nachdem für die öffentlich ausgeschriebene Position des Geschäftsführers der DWFG bereits Anfang Oktober Ralf Hots-Thomas ausgewählt worden war. Der 58-Jährige war früher schon einmal Interimsgeschäftsführer der DWFG und kommt nun nach einem kurzen Engagement als Stadtmarketing-Chef in Dessau zurück an die Delme.

Der Verwaltungsausschuss billigte zudem eine Änderung der Hundesteuersatzung. Als ordnungswidrig handelt ab 1. Dezember, wer seinen Vierbeiner nicht binnen zwei Wochen schriftlich bei der Stadt anmeldet. Beschlossen wurde ferner, die Marktstandgelder für die Wochenmärkte sowie für die Kramermärkte und den Weihnachtsmarkt für das Jahr 2021 nicht zu erhöhen. Die zu erwartenden Defizite sollen durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Die Entgelte der Musikschule im Kernbereich bleiben in der jetzigen Form bis auf Weiteres unverändert. Weiter bezuschusst werden soll der Bürgerfunk-Bremer-Umland.

Beschlossen wurde, die Sommerschule für die Herbst-, Oster- und Sommerferien anzubieten und auf die Schüler der Sekundarstufe I auszuweiten. Der Konzessionsvertrag für die Trinkwasserversorgung wurde mit 30-jähriger Laufzeit mit den Stadtwerken abgeschlossen und die Gebührensatzungen für Abwasser, Müllentsorgung, Friedhof und Straßenreinigung gebilligt.