Verzögerung beim Altglas gemeldet

Delmenhorst Der Corona-Lockdown und die zurückliegenden Feiertage haben zu einem erhöhten Altglasaufkommen in Delmenhorst geführt. Deswegen verzögere sich laut der zuständigen Nehlsen AG die Einsammlung am Straßenrand. Es könne auch vereinzelt zu Ausfällen kommen. Altglas könne weiter in den aufgestellten Glascontainern im Stadtgebiet entsorgt werden. „Wir gehen zudem davon aus, dass sich die Situation im Laufe des Februars wieder entspannt“, so Christin de Groot, Betriebstättenleiterin in Delmenhorst.