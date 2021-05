Vier neue Corona-Infektionen

Delmenhorst Vier neue Infektionen mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut am Dienstag für die Stadt Delmenhorst gemeldet. 63 neue Fälle hat es in den vergangenen sieben Tagen gegeben. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 81,2 (nach 89,0 am Montag). Das Josef-Hospital meldete sechs Corona-Patienten, davon zwei auf der Intensivstation.