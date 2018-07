Vier Varianten für altes Hertie-Haus

Delmenhorst „Die Erste Projektentwicklungsgesellschaft (DIH) will laut Werner Uhde für das ehemalige Hertie-Gebäude im Sommer vier alternative Planungen samt Kostenschätzung entwickeln und den politischen Gremien Ende September vorstellen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Delmenhorst. Das habe Uhde Oberbürgermeister Axel Jahnz kürzlich in einem Gespräch zugesichert.

Der Oberbürgermeister hält es für sinnvoll, andere Möglichkeiten als die Revitalisierung als Kaufhaus zu prüfen. „Herr Uhde hat erklärt, dass sich trotz intensiver Bemühungen aus verschiedenen Gründen offensichtlich kein Ankermieter finden lässt“, sagt Jahnz. „Damit lassen sich auch die Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag nicht umsetzen.“ Nach Vorstellung möglicher Varianten könne mit Politik und Verwaltung abgestimmt werden, in welche Richtung sich die Planungen fortsetzen lassen. Angedacht seien ein Mix aus Gewerbe, Wohnen und Büroflächen in unterschiedlichen Konstellationen.