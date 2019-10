Delmenhorst Drei Autos wurden am Freitagabend in Delmenhorst beschädigt, weil bislang unbekannte Täter „mit Nägeln präparierte Gegenstände“ auf Straßen geworfen haben. Das teilte die Polizei am Samstag mit und bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Werk waren die Unbekannten gegen 20.35 Uhr an der Dwoberger Straße in der Nähe des Bahnüberganges. Sie warfen Gegenstände auf die Straße, die mit Nägeln gespickt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren drei Autos über diese Nagelfallen. Bei allen drei Fahrzeugen wurden die Reifen durch die Nägel zerstochen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Ein Mann soll zwei Täter dabei beobachtet haben, wie diese die Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen und zu Fuß in Richtung Oldenburger Straße geflüchtet sind. Der unbekannte Zeuge entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort und teilte seine Beobachtungen zuvor einem der geschädigten Autofahrer mit.

Zeugen, insbesondere der erwähnte unbekannte Mann, und eventuell vorhandene weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 04221/1559115 zu melden.