Vorläufig Festgenommen: Jugendliche überfallen Kiosk in Delmenhorst

Delmenhorst Mehrere Jugendliche sollen am Montag gegen 20 Uhr einen Kiosk in der Berliner Straße in Delmenhorst überfallen haben. Laut Polizei gelangten die Täter in den Verkaufsraum und bedrohten den 57-jährigen Betreiber. Bei der Durchsuchung des Kiosks wurden sie vermutlich gestört und flüchteten. Der 57-Jährige konnte den Notruf wählen. Er musste medizinisch versorgt werden.

Im Rahmen der Fahndung wurden ein 18-, zwei 17- und ein 15-Jähriger aus Delmenhorst vorläufig festgenommen, auf die die Beschreibung des Kioskbetreibers zutraf. Sie führten Gegenstände mit sich, die beim Raub zum Einsatz gekommen waren und die sie gestohlen haben könnten.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wird Haftbefehle beantragen. Ob die Jugendlichen auch für die Begehung weiterer Raubtaten in Delmenhorst verantwortlich sind, sei Teil intensiver Ermittlungen.