Delmenhorst Welche Rolle spielt die Klimapolitik für die Zentralbanken? Welche Aufgaben hat die Europäische Zentralbank? Und was steht im Kyoto-Protokoll? Drei Klassen der Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft in Delmenhorst hatten jüngst die Chance, Fragen an Julia von Borstel zu diesen Themen zu stellen. Sie ist bei der Deutschen Bundesbank in Hannover für die Ökonomische Bildung zuständig und sprach auch zu Themen wie Geldpolitik, Inflation oder Kohleausstieg.

Vorbereitung aufs Abitur

Betreuender Lehrer war Tim Kruse, er bereitet die Klassen auf ihr VWL-Abitur in 2020 vor. „Sie sind schon vertraut mit vielen Themenbereichen der Volkswirtschaft“, erklärte er und ergänzte: „Mit dem Treibhauseffekt oder dem Zertifikatehandel haben wir uns im Unterricht bereits beschäftigt.“

Und das merkt man, wie Julia von Borstel anerkennend zustimmte: „Ohne Vorwissen wäre eine solche Veranstaltung langwierig. Doch die Schüler hier sind wirklich fit, interessiert.“ Positiv überrascht sei sie von dem Interesse, gab von Borstel zu. „Ich habe das Gefühl, dass die Schüler die Themen der Volkswirtschaft wirklich mögen. Das ist nicht immer so.“ Tim Kruse konnte das bestätigen. „Viele Schüler nutzen Youtube oder andere Online-Medien, wenn sie etwas interessiert.“ Deshalb kämen nicht selten Fragen zum Beispiel zum Artensterben, dem generellen Plastikproblem auf der gesamten Welt oder der sogenannten Müllverschiebung. Zwar wählten die wenigsten Schülerinnen und Schüler VWL als Prüfungsfach mündlich, dennoch sei er froh über ihr Engagement.

Interessiertes Publikum

Wie um das zu unterstreichen, meldeten sich bei der anschließenden Diskussionsrunde gleich mehrere Schüler, um Julia von Borstel mit Fragen zu löchern. „Was sagen Sie dazu, dass der Kohleausstieg erst im Jahr 2038 kommen soll?“, wollte einer der Jugendlichen von der Referentin wissen. Julia von Borstel musste zuerst lachen. „Mein Wunsch wäre generell in diesem Thema ein anderer Weg“, erklärte sie den Zuhörenden. „Ich stelle mir da eine CO2-Steuer vor.“ Dennoch betonte sie: „Früher wäre umwelttechnisch gedacht, besser. Aber besser spät als nie.“