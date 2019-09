Delmenhorst Nicht nur in Delmenhorst, sondern auch weit darüber hinaus ist Gary Zörner bekannt. Mit seinem Labor für Chemische und Mikrobiologische Analytik (Lafu) auf der Nordwolle beschäftigt er sich seit mehr als 20 Jahren mit gefährlichen Chemikalien, Elektrosmog, Schadstoffen und vielen weiteren Gefahren für die Gesundheit.

Speziell um Schimmelpilze geht es am Freitag, 27. September, 18 Uhr, bei der Volkshochschule (VHS), Am Turbinenhaus 11. Es ist die 21. Vortragsveranstaltung, die das Lafu gemeinsam mit der Volkshochschule in Delmenhorst durchführt. Warum geht es um Schimmelpilze? „Beim Schimmel handelt es sich um eine unsichtbare Gefahr“, so Zörner. Zu finden sei er oft in den eigenen vier Wänden. „Auch abgestorbener Schimmel kann gefährlich sein. Es ist eine Biomasse, die noch Jahre lang Allergene und Toxine freisetzen kann“, sagt Zörner. Für den Lafu-Chef ist das auch ein soziales Thema: „Menschen, die sich keine andere Wohnung leisten können und in einer mit Schimmel befallenen Wohnung bleiben müssen, sind dem Krankmacher ausgesetzt und kommen nicht weg.“ Deutschlandweit, aber auch in Delmenhorst herrsche, so Zörner, eine Kultur des Wegschauens.

Krebs, Alzheimer und Allergien – das seien nur einige Krankheiten, die auftreten könnten, wenn Menschen Schimmel ausgesetzt seien. Auch neurophysiologische Auswirkungen wie eine Verschlechterung des Gedächtnisses und Gleichgewichtsstörungen könnten auftreten. Deshalb sei es wichtig, die Schadstoffe professionell entfernen zu lassen.

Mehr über das Thema erfahren Interessierte am 27. September bei der VHS. Referentin ist Dr. Constanze Messal. Sie ist Physikerin und auf Schimmel in Innenräumen spezialisiert. Messal betreibt ein eigenes Labor in Rostock und bildet Sanierer und Sachverständige aus. In ihrem Vortrag wird sie auch darauf eingehen, was Betroffene tun können, wie das Schimmelproblem vermieden werden kann und welche Handlungsspielräume es gegenüber Versicherungen gibt. Gerade für Hausbesitzer mit feuchten Kellern und Wänden sei dies ein besonders wichtiges Thema. Denn oftmals würde vorschnell und unsachgemäß gehandelt. Wie Dr. Messal erklärt, kann eine nicht richtig ausgeführte Trocknung dazu führen, „dass das Schimmelproblem erst richtig losgeht.“

Mit konkreten Beispielen und praktischen Hinweisen erklärt die Physikerin in ihrem Vortrag, wie es richtig geht. Bei der VHS können sich Interessierte unter Telefon 04221/ 81800 anmelden. Die Kosten betragen neun Euro.