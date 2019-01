Wagen kollidiert mit Baum

Delmenhorst Bei dem Versuch einem entgegenkommenden Auto auszuweichen, ist eine 42-jährige Autofahrerin am späten Mittwochvormittag mit ihrem Wagen gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei mitteilt. Die Varelerin befuhr gegen 11.40 Uhr die Otto-Jenzok-Straße in Richtung Fabrikhof. Nach eigenen Angaben kam ihr dann aus der Merinostraße ein silberner VW entgegen, der nach rechts auf die Otto-Jenzok-Straße einbog. So war sie zum Ausweichen nach rechts gezwungen. Bei der Kollision entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04221/155 90 entgegen.