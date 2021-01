Wandel in der City: Hier gibt’s bald Sushi statt Hausmannskost

Delmenhorst Die schlechte Nachricht: Das erst vor eineinhalb Jahren eröffnete Delmenhorster Restaurant Lou’s schließt. Die gute Nachricht für alle Freunde der fernöstlichen Küche: Der Inhaber und sein Team verwandeln es gerade in ein Sushi-Restaurant.

Wann wird das neueRestaurant eröffnet ?

Statt nach Spätzle und Schnitzel riecht es im Haus 1 an der Straße „Hinter der Wassermühle“ noch nach Farbe. Aber bald soll daraus ein Sushi-Restaurant werden. Wann es eröffnet? „Vielleicht im März“, sagt Inhaber Markus Jakob.

Warum gibt es im neuenRestaurant Sushi ?

„Viele Delmenhorster fahren jede Woche nach Bremen oder bis nach Oldenburg, um dort Sushi zu essen“, war Jakob vor einem halben Jahr aufgefallen. Und so ist der gebürtige Delmenhorster auf die Idee gekommen, dass ein richtiges Sushi-Restaurant in Delmenhorst eine Marktlücke sei. „Es gibt zwar Sushi zu kaufen und auch zum Mitnehmen, aber Sushi gemütlich in einem Restaurant zu essen, das ist meines Wissens nach nicht möglich. So können wir die Sushi-Fans in unserer Stadt halten.“

Wie werden die Räumlichkeiten eingerichtet ?

„Wir erneuern teilweise das Mobiliar, die Dekoration wird asiatisch werden: Kirschbäumchen, Lampions, und an die Wände malt eine Mitarbeiterin Mangas“, beschreibt Jakob, was er vor seinem inneren Auge sieht. „Ich will aber nicht übertreiben, schließlich ist dieses historische Gebäude auch schon sehr schön, so wie es ist.“ Wer jedoch meint, dass es zu Hause am schönsten sei, kann sich das Sushi auch liefern lassen oder abholen.

Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Restaurant ?

Alle zehn Mitarbeiter können bleiben. Es kommen sogar noch neue hinzu, darunter eine waschechte Japanerin aus Bremen, die die Mitarbeiter in die Kunst der Rohfischbearbeitung einweiht. Die Mitarbeiter treffen sich online, um sich über ihr neues Wissen zum Thema fernöstliche Küche und andere Ideen auszutauschen. So bleiben sie trotz Kurzarbeit und des geschlossenen Ladens beschäftigt.

Wie wird das Restaurant heißen ?

„Ich habe zwei Wochen lang über einen Namen nachgedacht“, sagt Jakob. „Die Wahl fiel auf ‚Hi Sushi‘. Das Wort ‚hi‘ versteht fast jeder und es ist ein freundlicher Empfang.“

Welche Gerichte stehen auf der Speisekarte ?

Doch es steht nicht ausschließlich roher Fisch auf der Speisekarte. Auf Udon-Nudeln und andere Wokgerichte, orientalische Bowls und verschiedene Currys können sich die Besucher freuen. Auch Vorspeisen wie Frühlingsrollen, Salat aus Wakame-Algen oder Edamame-Bohnen gibt es.

Wie groß fällt das Angebot an Sushi aus ?

Auch die Sushis selbst bieten jede Menge Abwechslung: „Neben Nigiri, Sashimi oder Maki aus Lachs oder Thunfisch bieten wir auch vegane und vegetarische Sushi an. Fleischliebhaber können Sushi aus Rinderfilet erhalten“, zählt Jakob auf. „Auch eigene Kreationen, zum Beispiel mit Lachstatar, sind in Arbeit.“