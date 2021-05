Wasserrecht: Nicht nur einzelne Einwände heraussuchen

Delmenhorst „Jedes geförderte Wasser hat durch die anschließende Aufbereitung zu Trinkwasser eine exzellente Qualität“, sagt Marianne Huismann. Es seien gerade die Aufbereitungskosten, die Trinkwasser verteuern, so die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. In Delmenhorst werde es ebenso wie in anderen Wassereinzugsgebieten aufwendiger sein, die moorigen Bestandteile des Wassers herauszufiltern. Im Einzugsbereich des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes wiesen viele Messstellen zu hohe Nitratwerte auf, die Grundwasserbrunnen müssten dort fast schon aus 200 Metern Tiefe fördern. „Das verteuert den Wasserpreis auch“, bezieht Huismann Position zur aktuellen Debatte um steigende Kosten fürs Trinkwasser.

Seit 2011 werde jährlich für rund 2,5 Millionen Euro Wasser aus der Graft in die Delme gepumpt. „Dieses Abpumpen verhindert ein Absaufen der Graft, erzeugt hohe Kosten und ist ökologisch nicht zu rechtfertigen.“ Für den Wasserrechtsantrag lägen inzwischen viele Gutachten vor, so Huismann. Ebenso würden Anregungen und Bedenken von Verbänden einfließen. Huismann nennt es erstaunlich, dass sich Gegner der Trinkwasserförderung einzelne Einwände heraussuchen und nicht die Gutachten in ihrer Gesamtheit abwägen. „Das ist für eine gründliche Ratsarbeit erforderlich.“