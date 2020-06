Wasserstoff: Tankstelle beantragt

Delmenhorst „Wasserstoff – mit Wasser und erneuerbarer Energie formt sich eine gewaltige wirtschaftliche Chance für den gesamten Norddeutschen Raum, auch für Delmenhorst, ohne die Notwendigkeit einer klimafreundlichen Entwicklung unserer Wirtschaft außer Acht zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung von Alexander Mittag. In einem von ihm für die Gruppe SPD und Partner gestellten Antrag wird die aktive Unterstützung dieser Entwicklung in Delmenhorst und die Errichtung einer Wasserstofftankstelle gefordert. „Hier hat Delmenhorst die Möglichkeit, gerade als Klimamusterstadt, einen Beitrag zum Gelingen der Norddeutschen Wasserstoffstrategie zu leisten“, unterstreicht Ratsherr Mittag.

„Die Bundesregierung wird zukünftig, nicht zuletzt durch die Arbeit der Bundes-SPD, auch im Rahmen des anstehenden Konjunkturpakets eine Wasserstoffstrategie an den Start bringen“, ist er sicher. Aufgrund der dynamischen Entwicklung dieser Technologie und der positiven Befürwortung auf Landes- und Bundesebene sollten auch Fördermöglichkeiten für Delmenhorst genau geprüft werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.