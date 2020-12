Weihnachtslieder zu Hause singen

Delmenhorst Ein angeleitetes Weihnachtsliedersingen für zu Hause wird am Samstag, 19. Dezember, und Mittwoch, 23. Dezember, über die Plattform Youtube angeboten. Wie Popkantorin Karola Schmelz-Höpfner mitteilt, werden am Samstag ab 17 Uhr besonders bei Kindern beliebte Weihnachtslieder mit der ganzen Familie gesungen. Am Mittwoch gibt es entgegen früherer Bekanntmachungen keine Adventsandacht in der Stadtkirche. Stattdessen bieten Schmelz-Höpfner und Kantor Jörg Hitz um 18 Uhr ein traditionelles Weihnachtsliedersingen an. Die Youtube-Zugangslinks zu beiden Terminen werden rechtzeitig online unter www.stadtkirche-delmenhorst.de veröffentlicht.