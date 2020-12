Weihnachtstüten in Deichhorst abholen

Delmenhorst Weihnachtstüten können sich Kinder und Erwachsene aus Deichhorst im AWO-Nachbarschaftsbüro am Wiekhorner Heuweg 59 noch bis Donnerstag, 17. Dezember, täglich von 9 bis 15 Uhr abholen. Darüber informiert das Nachbarschaftsbüro in einer Pressemitteilung. Am Mittwoch begleitet zudem von 10 bis 11 Uhr eine Akkordeonspielerin die Aktion musikalisch. Bei der Abholung ist ein Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Tüten sollen ein gemeinsames Weihnachtsgefühl für die Deichhorster Anwohner schaffen, Mut machen und zeigen, dass es einen Zusammenhalt im Viertel gibt, heißt es weiter.