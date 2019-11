Delmenhorst Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Dwfg) lädt für Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, zur 28. Auflage des Delmenhorster Lichterfests ein. Die Veranstaltung ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr für die Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Rund 30 Hobbykünstler und Handwerker präsentieren kunstvolle Glasobjekte, Schmuck, Kerzen und Floristik. Zudem zählen Spielzeug, Holz- und Keramikarbeiten, Taschen, Gefilztes, Kleidung sowie Seifen, weihnachtliche Liköre und allerlei Spezialitäten zu dem großen Angebot beim Lichterfest. Neu dabei ist in diesem Jahr ein Münzsäger sowie ein Aussteller mit schwedischen Holzaufhängern, teilt die Dwfg mit.

Aufgrund einer Sanierung steht die zweite Etage des Rathauses für die Aussteller und Besucher an dem Wochenende nicht zur Verfügung. Daher wird sich die Veranstaltung über das Erdgeschoss sowie über die erste Etage und der Markthalle erstrecken. „Wir sind glücklich, das beliebte Lichterfest trotz der Sanierung veranstalten zu können“, sagt Dwfg-Mitarbeiterin Claudia Schnier, die für die Organisation zuständig ist. Für einen Übergang zwischen Rathaus und Markthalle sorgt ein Überweg, auf dem auch Kunsthandwerker vertreten sein werden.

Darüber hinaus wird aufgrund der Arbeiten das weihnachtliche Bistro in die Markthalle verlegt. Die Verpflegung wird wieder von der Johanniter-Unfall-Hilfe/Ortsverband Delmenhorst übernommen.

Auch der Weihnachtsmann höchstpersönlich wird dem Lichterfest einen Besuch abstatten. Der Weihnachtsmann ist an beiden Tagen von 12 bis 17 Uhr in der ersten Etage des Rathauses anzutreffen. Fotografen von „Photo von Oven“ stehen zudem bereit, um die Zusammentreffen zu fotografieren.

Laut der Dwfg wird die Lebkuchen-Aktion für Kinder in diesem Jahr aufgrund des Platzmangels nicht stattfinden. „Natürlich gehen die Kleinen nicht leer aus. Zwei Wochen später, am 14. und 15. Dezember, findet das Kinderaktionswochenende mit vielen Bastelaktionen in der Markthalle statt“, sagt Claudia Schnier.

Einen einmaligen Blick auf das Lichterfest und den Weihnachtsmarkt bietet am Sonntag, 8. Dezember, von 13 bis 17 Uhr der Wasserturm. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 1 Euro, Kinder zahlen 0,50 Euro.