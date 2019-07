Delmenhorst Drei Tage Wein, Live-Musik und Geselligkeit erwarten die Besucher des diesjährigen Delmenhorster Weinfestes der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg). Von Donnerstag, 8. August, bis einschließlich Samstag, 10. August, wird in der Markthalle und umzu gefeiert. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Drei Weingüter sind wieder auf dem dreitägigen Fest vertreten: Liebfrauenstifthof und Flonheim aus Rheinland-Pfalz sowie Matheus aus Trittheim an der Mosel. Außerdem bietet Müsken auf dem Rathausplatz Weine aus dem Süddeutschen Raum an.

Der Pfälzer Weintreff aus Weyhe wird seine Kunden ebenfalls auf dem Rathausplatz begrüßen. Italienische Weine wird der Fachhandel La Piazza aus Delmenhorst anbieten.

Zudem werden Alternativen geboten: Eine Cocktailbar lockt mit sommerlichen Getränkekreationen und die dwfg wird an einem eigenen Stand in der Markthalle Bier und Softgetränke ausschenken. Wer nicht nur trinken, sondern auch etwas essen möchte, kann sich an ofenfrischen Brezeln, Käsespießen, Bratwurst vom Rost, Flammkuchen und frischen Burgern von der Geschmacksfabrik bedienen.

„Der etwas großzügigere Aufbau hat sich im vergangenen Jahr bewährt“, sagt Claudia Schnier der dwfg, die für die Organisation des Weinfestes verantwortlich ist. „Auch in diesem Jahr werden wir die Markthalle und den Außenbereich stimmungsvoll dekorieren.“ Und so sieht das Programm an den drei Tagen aus:

• Donnerstag, 8. August

Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Markthalle. Den musikalischen Auftakt bildet das Duo Don Mendo ab 19 Uhr, ehe DJ Heinz Nawrath übernimmt.

• Freitag, 9. August

Los geht es um 17 Uhr. Ab 19 Uhr sorgen die „Twinns“ für Musik.

• Samstag, 10. August

Ab 17 Uhr kann wieder Wein getestet werden. Zudem gibt es Livemusik: Um 19 Uhr treten Detlef Blanke und Silvy Braun auf. Begleitet werden sie an diesem Tag von DJ Goli.