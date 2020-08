Weiterbildung In Delmenhorst: Volkshochschule auf Digital-Kurs

Delmenhorst Mit einer Achterbahnfahrt vergleicht der Geschäftsführer der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst, Jürgen Beckstette, das vergangene halbe Jahr. Erst die schnelle Schließung im März und dann der langsame Neustart im Mai forderten dem Team der VHS einiges ab – gerade im Hinblick auf die Planung der Herbst-/Winterkurse.

„Wir mussten uns zweimal neu definieren“, sagt Beckstette. Zufrieden zeigte er sich dennoch bei der Vorstellung des neuen Programmes. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es sogar mehr Kurse – 261 – ohne die Einrechnung der Deutsch-Kurse. Insgesamt hat die VHS Delmenhorst um 30 neue Angebote erweitert. „Wichtig war es, Online-Angebote zu etablieren“, führt Beckstette fort. „Die Dozenten mussten für Online-Kurse vorbereitet werden. Wir selbst mussten uns auch auf den nächsten Lockdown vorbereiten“, sagt der Geschäftsführer.

Umstellung auf online

Aufgrund der Umstellung ins Internet sei die VHS nun aber auch besser im Thema Inklusion aufgestellt, da Menschen mit eingeschränkter Mobilität sich von zuhause aus zum Kurs zuschalten können. „Im Falle von Fragen oder Unsicherheiten, wie man von zuhause aus an einem Kurs teilnehmen kann, helfen wir und bieten Unterstützung an“, sagt die stellvertretende Leiterin Dr. Grit Fisser. Es sei auch möglich, den ersten Kurstermin in der VHS zu machen und dann anschließend von zuhause aus teilzunehmen.

„Die Volkshochschule ist eine Begegnungsstätte“, sagt Kai Reske, zuständig zur Vorbereitung auf Schulabschlüsse, Alphabetisierung, EDV und Technik. „In der Regel haben wir viele Seniorinnen und Senioren, die unsere Kurse besuchen, aber wir versuchen auch, jüngere Leute anzusprechen.“

Schwerpunkte gesetzt

Ein Schwerpunkt im neuen Programm wird die Umwelt sein. Diese Probleme seien aus dem Fokus geraten. Mit einer Vortragsreihe wolle die VHS dort wieder ansetzen. Weitere Schwerpunkte sind im Bereich Ernährung und Bewegung das Thema „Besser sehen“ und im Bereich EDV ein neuer Kurs über den „Passwort Tresor“.

Spurlos ist die Corona-Krise nicht an der VHS vorübergegangen. „Natürlich haben wir Einnahmeverluste und wir werden auch mit einem Defizit aus diesem Jahr gehen“, teilt Beckstette mit. Das liege vor allem daran, dass Kursgrößen, sprich weniger Teilnehmer, an die Corona-Regeln angepasst werden mussten. Busreisen oder Koch-Kurse in der Küche könne es nach jetzigem Stand nicht geben.

• Anmeldungen zu den Kursen können unter Telefon 04221/981800 erfolgen. Anmeldungen vor Ort soll es möglichst nicht geben. Wer weitere Beratung, beispielsweise bei Sprach- oder Berufskursen, benötigt, muss vorher telefonisch einen Termin vereinbaren.

Mehr Infos zu Kursen unter www.vhs-delmenhorst.de