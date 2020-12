Weitere Corona-Tote

Delmenhorst Den 27. Corona-Todesfall in der Stadt Delmenhorst meldete das Land Niedersachsen am Mittwoch. Laut Gesundheitsamt handelt es sich um eine Frau Ende 70, die am Montag im Josef-Hospital gestorben ist. Zudem wurden sieben Neuinfektionen festgestellt (gesamt: 1646). Der Inzidenzwert sank auf 150,9 (Vortag: 165,0).