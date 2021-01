Weiterer Todesfall mit Coronavirus

Delmenhorst Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Sonntag für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden in der Stadt damit nun 1916 Corona-Fälle registriert, 35 Personen sind gestorben. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 145,7 (Freitag: 105,7). Am Samstag ist ein Mitte-80-jähriger Mann im Josef-Hospital mit Covid-19 gestorben. Innerhalb von sechs Tagen wurden somit sechs Todesfälle registriert.