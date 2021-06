Weiterer Todesfall mit Corona-Bezug

Varel

In Varel gibt’s Eis für Hunde Leberwurst, Lachs, Lyoner – drei Kugeln im Becher bitte!

Das Eiscafé Costantin in Varel bietet jetzt auch Eis für Hunde an. Während die Hunde sich an Neues wagen, sind Herrchen und Frauchen weniger experimentierfreudig. Sie bevorzugen seit mehr als 60 Jahren dieselbe Eissorte.