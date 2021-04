Wellnessbereich ab sofort geschlossen

Delmenhorst Anlässlich der Regelungen im Bundesinfektionsschutzgesetz, das am Samstag in Kraft getreten ist, ist der Wellnessbereich der Delmenhorster Grafttherme wieder geschlossen. Nicht davon betroffen ist das Familienschwimmen, das nach wie vor gebucht werden kann, schreiben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. Interessenten können Termine per E-Mail unter kontakt@grafttherme.de oder telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 13.30 Uhr telefonisch unter Telefon 0 42 21/283 15 24 vereinbaren.