Wertvolle Pkw-Teile entwendet

Delmenhorst Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Helgolandstraße in Delmenhorst drei Pkw aufgebrochen, hochwertige Fahrzeugteile demontiert und entwendet.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, schlugen die Täter dabei jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein und konnten so auf den Schließmechanismus einwirken. Nachdem sie sich Zugriff auf den Innenraum verschafft hatten, wurden Multimedia- und Entertainment-Systeme, Airbags, Lenkräder und Navigationsgeräte ausgebaut. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 17 000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen in der Nähe der Helgolandstraße gesehen wurden, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.