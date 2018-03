Delmenhorst „Selfies“ – die Selbstporträts mit den Frontkameras der Smartphones sind inzwischen fast allen geläufig. Aber was bitte ist denn nun ein „Shelfie“? Nun, man könnte es frei übersetzen als ein Selbstporträt von Regalen. Dass diese natürlich nicht selbst auf den Auslöser drücken können, liegt auf der Hand, sie brauchen jemanden, der sie arrangiert und dann knipst. Der Stilleben-Foto-Hype rund um die neue Form des Selfies geistert seit einiger Zeit durchs Netz.

Von Brinkmann inspiriert

Und so hat die Kunstvermittlungsinitiative „Copartikel“ der Städtischen Galerie Delmenhorst gemeinsam mit dem Jugendparlament der Stadt einen Wettbewerb gestartet. Inspiriert durch die derzeit laufende Ausstellung von Thorsten Brinkmann „The Juggler“ suchten sie das beste Shelfie. Am Dienstagnachmittag wurden die Sieger des Projektes im Haus Coburg ausgezeichnet. Die ersten fünf aus insgesamt über 60 Teilnehmern, die ein Shelfie eingesendet hatten, konnten sich über schöne Preise rund um das Thema Fotografie freuen.

BILD: Städtische Galerie BILD: Städtische Galerie Projekt der Galerie mit Neuntklässlern „Selfie Remastered“ soll eine Verbindung zwischen dem Handy-Selbstporträt mit klassischer Schwarz-Weiß-Fotografie herstellen. In einem Workshop erforschten die Schüler der Realschule an der Lilienstraße zeitgenössische Fotografien. Dann ging es ans selbst Ausprobieren. Der Clou: In einem Umdruckverfahren wurden die Fotos auf Holz übertragen. An diesem Freitag werden die Ergebnisse ab 15 Uhr vorgestellt.

Persönliches und Arrangiertes

Wiebke Rolfs von Copartikel gab als erstes die Zweitplatzierten bekannt: Cheyenne Akyildiz und Chantal Zimmermann hatten im Familienzentrum Villa ein Regal zusammengestellt und das dazugehörige Foto eingesendet. „Es hat uns gefallen, dass alles so schön bunt war. Und die Play-Station musste natürlich auch mit ins Bild“, erzählte Chantal mit einem Lächeln. Auch darum ging es laut Rolfs: Persönliches in den Shelfies darzustellen. Die Siegerin Mona Angona tat genau das: „Ich habe von dem Wettbewerb gehört und habe mich daraufhin in meiner Wohnung umgesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich ganz viele pinke und lachsfarbene Gegenstände besitze. Die haben sich für das Shelfie dann alle mal näher kennengelernt.“ Herausgekommen ist ein rosafarbenes Prinzessinnen-Arrangement, alles wirkt, als würde es durch eine rosarote Brille betrachtet.

Tolle Foto-Preise

Die 22-jährige Mona kann jetzt eine Sofortbildkamera inklusive Zubehör ihr Eigen nennen und darf außerdem bei einem Workshop mitmachen. „Ich freue mich riesig und finde das alles ganz aufregend. Ich würde auch wieder bei einem solchen Wettbewerb mitmachen. Es war ganz einfach“, freut sich die Gewinnerin. Ein zusätzliches Bonbon: das Gewinner-Foto wird es als Postkarte geben. Den dritten Platz konnte Piotr Rambowski ergattern, auf Platz vier kam Luan Lamberty, den fünften Platz belegte Andreas Weimann.