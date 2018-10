Wie man sich vor Kriminellen schützt

Delmenhorst Unter dem Motto „Sicherheit – nicht nur für Senioren“ lädt der Delmenhorster Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit der Polizei am Dienstag, 16. Oktober, von 10 bis 12 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den Rathaus-Sitzungssaal ein. Polizeioberkommissarin Simone Hemken stellt verschiedene Maschen von Kriminellen vor, zu deren Opfern vor allem Ältere werden, wie Telefonbetrug, Einbrüche, Internet-Betrugsversuche, falsche Polizisten, Handwerker und mehr und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.