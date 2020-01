Delmenhorst „La Dolce Vita“, übersetzt also „Das süße Leben“ hat einen neuen Standort gefunden. Das italienische Restaurant ist nach einer Auszeit an der Annenheider Straße in Delmenhorst wiedereröffnet worden.

Vor 28 Jahren haben Maritha Curci und Ehemann Michele zum ersten Mal ein Restaurant in Delmenhorst aufgemacht. Das „Pinocchio“ findet sich noch immer an der Oldenburger Straße, die Besitzer haben aber schon lange gewechselt. Nach zehn erfolgreichen Jahren ging trotzdem die Erziehung der kleinen Kinder vor: Maritha Curci wurde Hausfrau und Mutter, Ehemann Michele arbeitete in Bremen als Koch.

Vor zwei Jahren kehrte das Ehepaar in die kulinarische Szene Delmenhorsts zurück. Es eröffnete „La Dolce Vita“ am Stickgraser Damm. „Wir hatten eigentlich einen kleinen Laden gesucht. Gefunden haben wir dann einen Raum mit zehn Tischen, dazu kam aber noch ein ganzer Saalbetrieb“, sagt Maritha Curci. Die Anzahl der Gäste hätte schnell Überhand gewonnen, so dass Maritha Curci mit der Bedienung alleine nicht mehr nachkam: „Gutes Personal war nicht zu finden. “ Die Italiener entschlossen sich deshalb, den Laden wieder zu schließen.

Dabei stand aber gleich fest, dass sie die Möglichkeit nutzen würden, wenn etwas Kleineres zu haben ist. „Wir wollten weitermachen, weil wir viel Spaß an unserem Restaurants hatten“, erklärt Curci. Der Tipp eines Gastes brachte die Beiden dann an die Annenheider Straße. Das dortige Steakhouse, das erst vor kurzem renoviert worden war, musste schließen – ebenfalls aus Personalnot.

Für die Curcis war es ein Glücksgriff. Seit Mitte Oktober hatte das Ehepaar mithilfe der Familie das Restaurant nach ihren Wünschen umgebaut. Helle Farben, Steinmosaike und liebevolle Dekorationen verleihen dem Raum einen mediterranen Flair. An den 13 Tischen können sie bis zu 60 Gäste bewirten. Michele Curci und zwei Aushilfen arbeiten in der Küche, Maritha Curci kümmert sich um die Bewirtung. „Bei der Eröffnungsfeier war der Laden voll. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass viele unserer Stammkunden vorbeigekommen sind“, sagen die Curcis.

Sie hoffen, dass die langjährigen Gäste weiter treu bleiben und neue Kunden dazugewonnen werden können. Deshalb gibt es im neuen Restaurant auch einen Mittagstisch mit Nudeln, Pizzen, Fisch oder Fleisch zum vergünstigten Preis. „Wir haben ein herzliches Verhältnis zu unseren Gästen – das soll auch so bleiben“, hoffen die Gastwirte. Das süße Leben eben.