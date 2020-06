Prozess: Mutmaßlicher Drahtzieher verstorben

Delmenhorst /Wilhelmshaven /Oldenburg Er sollte sie eigentlich entlasten. Doch nun ist der mutmaßliche Drahtzieher einer Drogenbande verstorben. Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen die drei 25, 36 und 37 Jahre alten Männer aus Wilhelmshaven, die laut Anklage rund 30 Kilogramm Marihuana nach Wilhelmshaven und Delmenhorst geschmuggelt haben sollen, müssen die Angeklagten nun die Taten allein ausbaden.

In dem jetzigen Verfahren gilt der 25-Jährige als der Hauptangeklagte, die beiden anderen sind Kurierfahrer. Sie sollen im Auftrag des 25-Jährigen die 30 Kilogramm Rauschgift aus den Niederlanden geholt und nach Wilhelmshaven und Delmenhorst geschmuggelt haben.

Der mutmaßliche Drahtzieher der Bande, der jetzt verstorben ist, war bis zum Beginn des Verfahrens noch nicht bekannt. Um nicht als Hauptangeklagter allein dazustehen, hatte der 25-Jährige dann den mutmaßlichen Drahtzieher der Bande namentlich benannt.

Dadurch erhoffte er sich wohl, aus der Schusslinie genommen zu werden. Doch daraus wurde nichts. Aufgrund der Angaben des 25-Jährigen hatte die Polizei den mutmaßlichen Drahtzieher versucht aufzusuchen. Doch es stellte sich heraus, dass dieser kürzlich verstorben war.

Diskussion gibt es in dem Verfahren um die tatsächliche Menge der geschmuggelten Drogen. Die Verteidigung geht von weit weniger Drogen aus als die Anklage.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der 25-Jährige das Rauschgift in Wilhelmshaven und Delmenhorst verkauft. In Delmenhorst war eine Frau die Abnehmerin. Sie sollte mit dem Rauschgift Insassen der Justizvollzugsanstalt in Meppen versorgen. Den Ermittlungen zufolge schmuggelte die Frau das Rauschgift im Körper in die JVA, wurde aber enttarnt. Sie hat ein gesondertes Verfahren zu erwarten.