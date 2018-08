Delmenhorst Am Delmenhorster Gymnasium an der Willmsstraße fällt an diesem Dienstag der Unterricht aus. Grund ist eine vermutete Gefährdung durch eine Chemikalie, wie aus Insider-Kreisen zu erfahren war. Ob es sich um eine gefährliche Chemikalie zu Versuchszwecken aus dem Unterrichtsmaterialien-Raum des naturwissenschaftlichen Trakts der Schule handelt, die wegen undicht gewordener oder korrodierter Behältnisse ausgelaufen sind, oder um etwas anderes, ist derzeit noch unbekannt. Polizei und Feuerwehr halten sich bedeckt, kündigen an, die Öffentlichkeit erst nach Ende des Einsatzes zu informieren.

Ein Klein-Lkw des Landeskriminalamtes mit sogenannter Delaborierern soll auch vor Ort gewesen sein. Bei der Polizei sind laut Wikipedia Delaborierer Fachkräfte, die ausschließlich für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen und deren Rückbau in ihre ungefährlichen Einzelteile zuständig sind. Womöglich sind die Fachleute nur vorsorglich hinzugezogen worden.

Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr begann bereits am Montagnachmittag.