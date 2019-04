Delmenhorst Kein breiterer Gehweg an der Willy-Brandt-Allee – zumindest vorerst: Das hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte die Rücknahme eines vorherigen Beschlusses beantragt. Einige Zuschauer, darunter Anwohner der Willy-Brandt-Allee, hatten zuvor gegen die Pläne zur Verbreiterung protestiert.

Die Gehwegverbreiterung war 2017 beschlossen worden. Dem lag ein Antrag der SPD-Fraktion zugrunde: Die Verwaltung sollte prüfen, ob der Fußweg verbreitert oder geändert werden könnte, da es immer wieder zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern käme. Letztere würden auf den Fußweg ausweichen, da die Fahrbahn mit Kopfstein gepflastert ist.

Damals wurde beschlossen, dass die Gehwege auf beiden Seiten breiter gemacht werden sollten, so dass Platz für Radfahrer entsteht. Diese Pläne hätten die Rodung des gesamten Baumbestands nötig gemacht: fünf Altbäume und 16 jüngere Bäume hätten entfernt werden müssen, das Anpflanzen neuer Bäume wäre nötig geworden. In einem Gutachten des Fachdienstes Stadtgrün und Naturschutz wurde angegeben, dass die jungen Bäume beschädigt seien. Als Gesamtkosten für diese Planung wurden 115 000 Euro plus Kosten für den Austausch des Baumbestands angegeben.

Sowohl die Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern, als auch die Schädigung der Bäume wurden von Anwohnerinnen und Anwohnern angezweifelt. Im Dezember 2018 hatten 40 von ihnen die Verwaltung in einem Schreiben aufgefordert, den Beschluss zur Gehwegverbreiterung aufzuheben. Einige Anwohner und ein Mitglied des Naturschutzbunds (Nabu) hatten dies in der Einwohnerfragestunde noch einmal bekräftigt. Zudem sei es für Fahrradfahrer kein Problem, auf dem Kopfsteinpflaster zu fahren, zumindest die Anwohner würden die Fahrbahn immer nutzen.

In der Diskussion merkte Margret Hantke (SPD), eine der Antragstellerinnen des ursprünglichen Antrags, an, dass sie auf Beschwerden von Anwohnern des Pflegeheims Villa Rosengarten und anderen Fußgängern reagiert hätten. „Sie haben sich von Radfahrern belästigt gefühlt.“ Über die Beschädigungen an den Bäumen sei die Fraktion ebenfalls informiert worden. „Wenn die Bürger aber sagen: ,So ist es nicht und wir wollen das nicht’“ unterstütze die SPD den Antrag der Grünen.

Marianne Huismann (Grüne) berichtete von der Protestaktion am vergangenen Samstag. 40 Menschen, die die Situation vor Ort kennen, seien dabei gewesen „und ihnen sollten wir glauben“. Zudem habe die Polizei angegeben, dass es dort keinen Unfallschwerpunkt gebe.

Der Ausschussvorsitzende Heinrich-Karl Albers wies darauf hin, dass eine Gefährdung dennoch vorliege. Daher solle die Verwaltung nun nach einer anderen Lösung für die Situation an der Willy-Brandt-Allee suchen.