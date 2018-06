Delmenhorst Die fünfte Delme-Expo, die am Samstag und Sonntag in den Hallen und auf dem Außengelände des Autohauses Schmidt + Koch an der Syker Straße stattfand, lockte auch dieses Jahr wieder mehrere tausend Besucher aus Delmenhorst und Umgebung an. Die Messe „für Geschäft und Lebensart“, wie sie vom Veranstalter Carsten Borgmeier, Chef der Borgmeier-Media-Gruppe, genannt wird, wurde am Samstagmittag unter Beteiligung regionaler Polit-Prominenz eröffnet. Das rote Band durchschnitten gemeinsam Oberbürgermeister Axel Jahnz und Vertreter fast aller Ratsfraktionen sowie die Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen und Christian Dürr.

„Da steckt ’ne ganze Menge Arbeit drin“, sagte der Journalist Steffen Peschges (Borgmeier Media), der die Eröffnung moderierte. Er dankte insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Schmidt + Koch, die im Vorfeld 189 Autos vom Hof gefahren hatten, um das Gelände für die Messe freizumachen. „Und das bei über 30 Grad im Schatten“, so Peschges. Die Messe mit rund 70 Ausstellern aus Delmenhorst und Umgebung sei ein Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes.

Veranstalter Carsten Borgmeier nannte die Messe einen „Gegenentwurf zum Online-Shopping“. Hier lernten sich Händler und Kunde noch kennen. Der Stadt dankte er für das unkomplizierte Genehmigungsverfahren.