Delmenhorst Zum ersten Delmenhorster Business Breakfast dieses Jahres gab es einen Impulsvortrag zu Online-Marketing. Als Referent beim Unternehmerfrühstück der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft war Christoph Becker zu Gast.

„Es gibt tatsächlich immer noch Unternehmen, die keinen eigenen Internetauftritt haben, weil sie glauben, dass es reicht, wenn man sie irgendwo bei Google findet“, begann Becker seinen Vortrag. Dabei sei es fatal, auf die Kommunikationskanäle im Internet zu verzichten. „Hier lassen sich mit wenig Budget große Erfolge erzielen.“

Der Referent konzentrierte sich in seinem halbstündigen Vortrag auf die drei Blöcke „Optimierte Website“, „E-Mail-Marketing“, und „Facebook-Werbung“. Bereits die Ladezeit der Website sei enorm wichtig, um einen potenziellen Kunden bei sich zu halten. „Wenn die Website innerhalb von einer Sekunde geladen ist, ist das gut. Eineinhalb bis drei Sekunden sind noch in Ordnung. Wenn Ihre Seite länger als drei Sekunden zum Laden braucht, haben Sie den Kunden ziemlich sicher schon verloren.“ 94 Prozent der Nutzer würden abspringen, wenn sie nach drei Sekunden noch nichts sehen.

Einen großen Stellenwert misst der Experte außerdem dem E-Mail-Marketing bei, das viele als veraltet abstempeln. „Sammeln Sie die E-Mail-Adressen ihrer potenziellen Kunden. Datensatz ist Datenschatz“, sagte Becker. Über E-Mails könnten Kunden immer wieder über neue Produkte oder Dienstleistungen informiert und an Marken gebunden werden, ohne, dass dadurch ein großer finanzieller Aufwand entstehe. Mittlerweile ließen sich hier auch viele Prozesse automatisieren und vorausplanen.

Der Einsatz von Werbeanzeigen auf Facebook habe den Vorteil, seine Zielgruppe genau eingrenzen zu können. „Ich kann bei Facebook vorgeben, dass meine Anzeige oder mein Video nur an Eltern von zweijährigen Kindern ausgespielt wird oder nur an sportbegeisterte Frauen zwischen 25 und 37 Jahren. Dadurch habe ich so gut wie keinen Streuverlust und erreiche genau die Zielgruppe, die ich haben will.“

Klassische Werbung in Zeitungen und im Radio will Becker damit aber nicht schlechtreden, auch wenn diese in der Regel deutlich teurer sei als im Internet. „Natürlich machen wir auch Werbung in Zeitungen oder Magazinen. Dort haben wir jedoch das Problem, dass wir nicht messen können, wie die Werbung ankommt – das ist im Internet anders.“

Im Anschluss an den Vortrag nutzten die Gäste das Frühstück zum Austausch und Netzwerken untereinander. Das nächste Business Breakfast findet im Mai statt.